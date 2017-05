Nafila du jour

6ème NUIT : 2 rakkas, soit 1 sallama

Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, et 10 fois « Khoul hou allahou ahad ». Celui qui aurait fait cela recevra la récompense de celui qui aurait fait mille prières dans la mosquée d’Abraham et de Masjidil-l’harami. Des rayons lumineux comme ceux du soleil et de la lune lui serviront de guide pour le conduire au Paradis.