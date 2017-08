XALIMANEWS-Il y’a un an, et à seulement 19 ans, Simon Petrus laissait son empreinte sur la technologie moderne… peut-être sans le savoir. Le jeune Namibien a inventé un téléphone sans fil, sans carte SIM et plus important encore, sans crédit.

Avec seulement quelques objets quelconques récupérés ça et là, Simon Petrus a pu réaliser cette merveille technologique. Pièces de rechange de téléphone, composants de téléviseur, ampoules, carcasses de chargeurs et le téléphone qui ne nécessite ni fil, ni carte SIM, ni crédit de communication voit le jour. Coût de production, 146 dollars.

Pourtant l’oeuvre du jeune Namibien de 19 ans est bien adaptée aux besoins de l’Afrique où le taux d‘électrification et le pouvoir d’achat restent encore faible. Ce téléphone, de fait, peut capter des appels grâce à des fréquences radio, donc pas besoin de dépenser en crédit de communication. Mieux, il est possible de capter une chaîne de télévision locale.

Le gadget aurait déjà suscité l’intérêt de certains investisseurs qui aimeraient davantage le développer.