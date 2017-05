Tweet on Twitter

Taulier de la défense centrale de Naples, Kalidou Koulibaly (25 ans, 25 matchs et 1 but en Serie A cette saison) pourrait voir ailleurs cet été. Selon la Gazzetta dello Sport, le Sénégalais, récemment prolongé jusqu’en juin 2021, souhaiterait rejoindre un club plus huppé. Fortement convoité par Chelsea notamment, le Lion de la Teranga est estimé à au moins 50 millions d’euros par ses dirigeants. Une sacrée somme…