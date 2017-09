Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Il aura marqué son passage à la 72ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Par un discours très engagé sur les questions de l’heure concernant la planète, le Président Macky Sall a attiré l’attention sur lui.

En 12 minutes, sur les 15 auxquels il avait droit hier, Macky Sall s’est arrangé pour “asséner ses vérités sur les questions d’actualité”, rapporte l’Observateur.

Le Chef de l’Etat, qui a plaidé pour un monde de justice et de paix, n’a pas mâché ses mots et s’est insurgé contre “l’épuration religieuse et ethnique en Birmanie”.

Le terrorisme comme l’Islam ont été au centre de son intervention. Ainsi, il a plaidé en faveur d’une meilleure vision sur cette religion.

Par ailleurs, Macky Sall a demandé à la communauté des Nations Unies de se pencher sérieusement sur les “urgences alimentaires, sécuritaires, humanitaires, environnementales, éthiques et morales” pour un monde meilleur.