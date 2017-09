XALIMANEWS – Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, alors qu’il reliait Ziguinchor à Dakar, Le Joola faisait naufrage, provoquant la mort de près de 2000 personnes. Le navire n’était pas en état de prendre la mer et transportait près de 4 fois plus de passagers que sa capacité légale d’embarquement. Circonstance aggravante, les premiers secours, mal équipés ont tardé à arriver. Pourtant l’affaire a été classée au Sénégal. Sauf rebondissement il n’y aura pas de procès. Pour les familles des victimes, la douleur est toujours vive, les responsables restent impunis à ce jour et quinze ans après le drame, elles réclament toujours justice et le renflouement du navire…