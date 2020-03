On y est, la NBA s’apprête à disputer son premier match à huis-clos suite au coronavirus. Inévitable, mais forcément attristant.





Avec la propagation du coronavirus, la NBA continue de prendre des mesures, et la dernière en date est une nouvelle étape majeure dans cette lutte : le premier match à huis-clos sera disputé dans la semaine, et même dès demain soir.



En effet c’est ce jeudi que les Warriors accueillent les Nets au Chase Center. La ligue a demandé aux dirigeants de disputer la rencontre sans les fans. Il n’y aura donc personne pour assister à cette opposition, sauf les joueurs et les membres du staff.



Les Warriors, selon des sources, ont été demandés d’accueillir les Nets ce jeudi soir au Chase Center dans une rencontre fermée aux fans.



Pas de fans demain soir, et ce n’est sans doute que le début. On sait que San Francisco est durement touchée par le virus, ce qui n’est pas encore le cas partout. A ce jour, il n’y a donc que cette rencontre qui se retrouve à huis-clos, mais d’autres devraient emboîter le pas à l’issue de la réunion cruciale entre la NBA et les propriétaires ce mercredi.



Rappelons que la ville de San Francisco a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes en ville. Les Warriors devront donc s’habituer à cette ambiance particulière pendant un moment, et d’après Woj, ils se préparent à jouer plusieurs matchs à huis-clos.



Une triste nouvelle pour la NBA, mais une nécessité pour combattre le coronavirus.



