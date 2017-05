Candidat à la députation de la diaspora

NDIAGA MBOUP, ENFIN UN ATOUT DE TAILLE POUR BENNO BOKK YAAKAAR

POUR LE DEPARTEMENT AMERIQUES-OCEANIE

Residant aux Etats-Unis d’Amerique depuis 1998, Mr. Ndiaga MBOUP totalise aujourd’hui dix neuf (19) annees d’immigration.D’un abord facile, tres respectueux et respectable, il ne passe jamais inapercu grace a sa disponibilite, sa promptitude a serrer la main de ceux qu’il rencontre dans la rue avec un sourire qui decore son visage de facon quasi permanente. Ces qualites lui ont facilite une integration rapide au sein de la communaute senegalaise vivant aux USA.

Ancien Depute a l’Assemblee Nationale du Senegal, huitieme legislature(1993-1998), elu sur la liste du PDS dans le departement de Dakar, il fut,pendant ladite legislature, le plus jeune depute de ce parti dans lequel il a milite de 1978 a 1998.

Membre fondateur de l’AFP creee en 1999 par le President Moustapha NIASSE et dont il est, depuis, l’un des fers de lance en Amerique du Nord. Co-animateur de la radio “NAY LEER” creee par des militants de Benno Siggil Senegal et des membres de la Societe Civile, ses talents de communicateur et ses qualites d’homme politique ont largement contribue a la victoire du candidat Moustapha NIASSE au premier tour de l’election presidentielle de 2012. Pendant trois (03) ans, de 2009 a 2012, pas un seul mot deplace a l’endroit de ses adversaires politiques, avec des critiques objectives et un profond respect de l’opinion des autres.

Depuis octobre 2013, Mr Ndiaga MBOUP est membre du panel de PIKINE DIASPORA RADIO, dont il est l’analyste politique. Ses analyses sont globalement accueillies positivement par l’ensemble des internautes a travers la Diaspora. Sa notoriete aupres des senegalais de l’exterieur en general, est incontestable.

Membre de l’ASA (Association des Senegalais d’Amerique).

Membre de la FSD (Federation des Senegalais de la Diaspora), secretaire administratif du Comite Regional Est.

Membre de l’Association des Layenes d’Amerique et du Canada, dont il est le porte-parole attitre, Ndiaga MBOUP est bien connu dans les cercles religieux a New York.

Titulaire d’un BAC serie scientifique, d’un DEPA (Diplome d’Etudes Pratiques d’Anglais), d’un DGE (Diplome de Gestion des Entreprises) du CESAG de Dakar option Marketing et techniques de ventes, d’un FPC (Food Protection Certificate – Hygiene et Protection des Aliments) delivre par le Departement de la Sante et de l’Hygiene de la ville de New York depuis Novembre 2001, Mr. MBOUP travaille dans la restauration comme manager.

Compte tenu des qualites de l’homme, la candidature de Mr. Ndiaga MBOUP est une aubaine pour la coalition Benno Bokk Yaakaar pour les legislatives du 30 juillet 2017 pour departement AMERIQUES-OCEANIE

Par consequent, nous demandons a toutes les composantes de la coalition BENNO BOKK YAAKAR du departement AMERIQUES-OCEANIE de soutenir la candidature de Mr. MBOUP, pour une victoire assuree au soir du 30 juillet 2017.

“KOU XAM YOON WI MOO NEEXA YONNI” (IL N’Y A PAS MEILLEUR ENVOYE QUE CELUI QUI CONNAIT DEJA LE CHEMIN). Et, Ndiaga MBOUP connait deja les marches de l’hemicycle.

Le Comite de Veille AFP/USA