La rencontre entre le Chef de l’Etat et les sauvageons marron-beige s’est tenue hier au King Fahd. Une rencontre émaillée par un désordre total. D’abord pour avoir accès à la salle, les jeunes bloqués à la porte se sont mis à se chamailler, créant un désordre total dans l’hôtel. Dans la salle c’était la cacophonie au point que Macky Sall a eu du mal à faire passer son message.

« S’il vous plait, il me faut votre attention, le message qui vous est destiné ne pourra pas vous parvenir ».

Selon lui, son ambition avec la jeunesse c’est « demain un Sénégal émergent, un pays où le progrès sera visible dans tous les secteurs ». Il a demandé à la jeunesse de baisser son ardeur.

« Évitez de créer des tensions, chacun a son camp, mais faisons le de façon Républicaine. Que les jeunes reconnaissent que j’ai investi Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr » a-t-il dit reconnaissant que la confection des listes fut difficile.

Vox Populi