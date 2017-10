XALIMANEWS : Ndongo Ndiaye, conseiller du président Macky Sall en sport, a critiqué vertement le fonctionnement des partis politiques. Et notamment l’Apr sa formation politique qui doit davantage s’ouvrir au dialogue dans ses instances.

Inspiré par la démission de Thierno Bocoum de Rewmi Ndongo Ndiaye, conseiller du président Macky Sall en sport, sur Rfm matin jeudi, déplore le fonctionnement des partis politiques qui «manquent de leviers de communications. Il faut qu’il ait une logique de parti».

Dans la foulée, M. Ndiaye, devenu l’un des plus proches collaborateurs du président de la République, n’a pas aussi manqué d’égratigner son parti l’Apr qui doit se mettre en cure de jouvence. En mettant en branle ses leviers de communications.

Ce membre du bureau politique chargé du Sport, milite plutôt pour des critères précis concernant l’affectation des postes de responsabilités. «Quels critères faudrait-il mettre en avant pour jauger les gens? L’engagement, le militantisme, la compétence?…», s’interroge-t-il. Non sans dire ceci: «Dans le parti, il faut qu’on récolte ce qu’on a semé. Mais on constate que l’effort fourni n’est pas rétribué à sa juste valeur, et plus on travaille, plus on régresse ». D’ailleurs, tient-il à faire savoir, « au Secrétariat exécutif de l’Apr, je ne reconnais que le président Macky Sall, les autres…».

En dernière analyse, le natif de Sadio, département de Mbacké, qui indique toujours travailler en équipe, propose aux autorités de l’Apr l’installation d’un dialogue permanent dans les instances pour éviter les errements et autres couacs…