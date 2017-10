Madere Fall et la famille Fall à Kaolack Vous font part du décès de Madame Bousso Fall ex conseillère technique au ministère de la femme et spécialisée en genre.

Le décès est survenu ce dimanche à 19 h. L’enterrement aura lieu le lundi 30 Octobre 2017 à 14h à Touba et les condoléances seront reçues chez la famille Fall à Kasnack Kaolack .

La défunte est la petite Soeur de notre Frère et ami Madere fall.

Toute l’équipe de Xalima.com présente ses sincères condoléances à notre frère et ami Madere Fall.

Priez pour le repos de son âme