XALIMANEWS-L’information vient de nous parvenir. Djibo Leity Ka n’est plus. L’ancien ministre, sous le régime d’Abdou Diouf, puis d’Abdoulaye Wade, est décédé, ce jeudi, à la clinique des Madeleines.

Djibo Leïty Kâ, administrateur civil depuis 1976, a exercé les fonctions de ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur (1993-1996), de ministre des Affaires étrangères (1991-1993), de ministre de l’Education nationale (1990-1991), de Ministre du Plan et de la Coopération (1988_1990), de Ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement (1986-1987), de Ministre de l’Information, des Télécommunications et des Relations avec les Assemblées, Porte-parole du gouvernement (1981-1985). Il a été également au Cabinet du Président de la République en qualité de Conseiller technique, d’Adjoint au directeur de cabinet (1976-1977) et de directeur de Cabinet (1978-1980).

La rédaction de Xalima présente ses sincéres condoléances au peuple sénégalais et à sa famille.