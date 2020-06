XALIMANEWS : 2020 est à coup sûr une des années les plus marquantes pour bon nombre de Sénégalais. Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le pays depuis plus de 3 mois. Ils sont nombreux à avoir beaucoup perdu, aussi bien sur le plan professionnel qu’humain. Les politiques ne sont pas en reste. C’est le cas de Malick Gakou.

En effet, 2020 aura été une année difficile pour le leader du Grand Parti, qui a été endeuillé plusieurs fois. Malick Gakou a perdu le 05 juin dernier son oncle. Ce, après le rappel à Dieu de plusieurs autres membres de sa famille. Toutefois, aucun de ces décès n’est lié au Coronavirus.

« Trois de ses oncles qui ont tous fortement contribué à son éducation de base et à la fortification de sa personnalité autour des valeurs lui ont quitté.

N’ayant pas connu sa mére qui est décédée juste après sa naissance, le Président Gakou a grandi aux côtés de sa grand grand-mère Aissatou Seck, mère de ses oncles Dame Mbow (décédé en janvier ), son jeune frère Pape Mbow (décédé en février) et le dernier Ibou Mbow décédé ce 05 juin 2020″, lit-on sur la paye Facebook du Grand Parti.