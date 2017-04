Tristesse et amertume étaient les sentiments les mieux partagés hier au domicile de la ‘’Baleine’’ de Lansar à Sicap Mbao (Fora). Ness n’est toujours pas revenu de sa défaite de dimanche dernier face à Sa Thiès. Ton sec, yeux larmoyants, cœur serré, il a fait face aux journalistes malgré lui. Entretien….

Ness, au lendemain de votre défaite, comment vous sentez-vous ?

AlhamdouliLah, je rends grâce au Bon Dieu. J’avais quitté ma maison pour aller au stade et après ma défaite, je suis revenu au point de départ. Je n’ai pas dormi. La nuit a été longue.

Mais qu’est-ce que vous ressentez réellement ?

Je suis dans l’arène depuis plus de dix ans. J’ai eu des jours heureux comme malheureux. Mais en aucun cas, je ne devais perdre ce combat. Mais Dieu en a décidé autrement ; je ne peux l’accepter.

Votre défaite devant Sa Thiès vous a fait rater votre retour…

(Hésitant) Il y a des choses que je préfère garder pour moi. Mais tout ce que je peux dire, c’est que la lutte est ainsi faite. J’étais parti à la quête d’une victoire mais Dieu en a décidé autrement. Je ne vais pas entacher la victoire de mon adversaire. Je le félicite. C’est un champion. J’aurais voulu que l’arbitre reprenne le combat après ma chute. Mais malheureusement, c’était impossible. Je devais impérativement signer un succès pour mon retour parce que je savais où la victoire pouvait m’emmener.

Pouvez-vous revenir sur le déroulement du combat ?

Tout ce qui s’est passé dans le combat, je le garde pour moi. Je ne vais pas commenter sur la manière dont j’ai lutté. C’était dit qu’hier (dimanche) j’allais perdre mon duel. En aucun cas je ne devais perdre ce combat. J’ai trop mal. Mais je le garde pour moi. Je viens de me réveiller comme ça et je n’ai même pas eu à m’entretenir avec mes parents.

Dimanche, on a vu un Ness confiant et qui avait la rage de vaincre…

Tous les amateurs qui avaient effectué le déplacement ont vu que je n’étais pas venu pour perdre. Comme d’habitude, j’ai assuré le show. Mais personnellement, après un revers, je ne vais pas m’attarder sur des détails. Je ne citerai aucun nom. ‘Lima neex ak lima naqari’, je le garde pour moi.

Après votre chute, l’entraîneur de l’écurie Lansar, Alioune Diop, a soutenu que vous n’étiez plus assidu aux entraînements…

Après, je vais développer sur ce sujet. Mais sachez que c’était un combat que je respectais beaucoup. Tous les grands lutteurs, en un moment, se rendent discrets pour préparer leur combat. Sa Thiès avait l’habitude de dire qu’il avait toutes mes nouvelles vu que nos quartiers ne sont pas loin l’un de l’autre.

A vous entendre parler, c’est comme si vous n’êtiez pas content. Vous avez quelque chose dans le cœur….

Non, je n’ai rien dans le cœur. Je suis un musulman et j’accepte la volonté divine. Je suis né en 1984, je n’ai que 32 ans. Il me reste du chemin.

Vous pensez qu’on vous a trahi…

Non ! On ne me trahira jamais dans la lutte. Je fréquente toujours les personnes qui étaient avec moi lors de mes beaux jours. Aujourd’hui, j’ai perdu et je ne vais pas chercher des responsables. Mais je le dis : aucune défaite ne m’a fait aussi mal. Je ne devais pas perdre ce combat.

Quelle suite pour Ness après ce revers ?

Ness est toujours dans la lutte. Dans tout corps de métier, il y a des hauts et des bas mais je rends grâce au Bon Dieu. Au stade Demba Diop où j’ai concédé cette défaite, c’est là-bas que j’ai battu des champions. Je suis toujours dans la lutte. Je suis dans une catégorie et je connais mes potentiels adversaires : les autres que j’ai battus et qui veulent prendre leur revanche et tant d’autres. Je suis prêt pour tout lutteur qui croisera mon chemin. Je suis resté 3 ans sans lutter, je pouvais tourner le dos à la lutte mais c’est une passion. Je ne me décourage pas.

Et les ténors de l’écurie Lansar qui peinent à voir le bout du tunnel. Vous, Tidiane Faye, Feugeuleu… ?

C’est normal… J’encourage au passage Tidiane. La lutte est ainsi faite, il y a des moments noirs.

Entretien réalisé par Enqueteplus.com