Ce dimanche 9 avril, GFM Entertainment présente le choc Ness/Sa Thiès au stade Demba Diop. Un duel aux multiples enjeux pour les deux lutteurs. Pour le pensionnaire de Lansar, la pression est plus forte. Il est attendu pour un come-back en force après une défaite devant Gouye-Gui (le 4avril 2013) et trois saisons blanches. Un défi majeur car cette longue absence peut peser sur cette sortie, avec le manque de repères. Ce n’est pas tout. La Baleine de Lansar doit également stopper le frère de Balla Gaye qui a déjà enregistré deux succès à Lansar. Il a battu Nécko Rël et dernièrement, Siteu.

Alors ce duel est une opportunité pour Ness, qui est considéré comme le leader de cette formation , de mettre un terme à la razzia du fils de Double Less dans sa propre écurie. Deux missions qui ne seront pas de tout repos car son adversaire est plus que jamais déterminé à continuer sa progression.

Avec une seule défaite à son actif, Sa Thiès tient à sa marche glorieuse. Pour sa dernière sortie, il a signé sa douzième victoire en brisant l’envol de Siteu, le 30 juillet 2016. Et pour cette confrontation, il veut réussir sa troisième incursion à Lansar, mais aussi gagner là où Papa Sow et Ama Bladé ont échoué. Mais aussi une opportunité pour lui de franchir nouveau palier,afin de se faire une place dans l’antichambre des VIP de l’arène.

Donc, les amateurs seront servis ce dimanche, surtout après leur déclaration dans la presse. Ness annonce un Jihad et Sa Thiès ne compte reculer devant rien. Mieux, il a dit qu’il est prêt à lui imposer le jihad dont il parle.

leral.net