XALIMANEWS : Newcastle United a été accusé d’avoir effectué des paiements “secrets” à des agents et joueurs, notamment lors du transfert de Demba Ba.

Le club de Tyneside se bat contre les accusations selon lesquelles ils “abusent systématiquement” du système fiscal.

Un tribunal a entendu mercredi que HM Revenue and Customs enquête sur le transfert de l’attaquant Ba à Newcastle depuis West Ham.

La preuve soumise à la Haute Cour de Leeds, affirmait: “Il semble que NUFC ait payé des honoraires d’agent pour des services de 1,9 M £ en sachant que la majorité serait transmise à d’autres agents … et à une société associée au joueur”.

Le HMRC a déclaré qu’il s’agissait de «soupçons supplémentaires» découlant du transfert de Ba à Chelsea en janvier 2013.

HMRC a déclaré qu’il croyait: “NUFC abusé systématiquement du système fiscal … et tous les paiements aux agents ont fait l’objet d’une procédure pénale”.

Opération Loom de HMRC cherche à savoir si le club savait que les paiements aux agents étaient «secrètement» canalisés vers d’autres agents non autorisés et les joueurs eux-mêmes dans le but de contourner l’impôt sur le revenu et l’assurance nationale.

Newcastle a été perquisitionné en avril par le HMRC avec des documents commerciaux et financiers saisis, et MD Lee Charnley a été arrêté et relâché par la suite sans inculpation.

Le London Stadium de West Ham a également été perquisitionné dans le cadre d’une enquête frauduleuse de 5 millions de livres sterling.

Les allégations ont émergé puisque Newcastle a soutenu qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire qu’elle s’était livrée à une fraude fiscale, contestant la légalité des ordres de perquisition et de saisie.

Les juges ont statué que les mandats de perquisition étaient «délivrés légalement».

Le HMRC a soutenu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que Newcastle United était «sciemment impliquée» dans une fraude fiscale de plusieurs millions de livres.

Un porte-parole du HMRC a déclaré: “Nous sommes très satisfaits de la décision du tribunal que nous étudions en détail. Nous ne commentons pas les cas individuels ou les enquêtes en cours. ”

Newcastle United a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes déçus de cette décision compte tenu des conclusions de la Cour.

“Nous examinons toutes nos options avec nos conseillers, y compris la possibilité de faire appel.”

