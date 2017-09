« Il vaut mieux avoir les talents chez soi. Mais il ne faut pas être pessimiste. (Le départ de Neymar) c’est une opportunité pour le Barça d’en finir avec le trident (MSN) et de miser sur le jeu collectif. (…) Il fallait arrêter cette force du trident. Ça a été une très bonne chose, mais ça a entraîné des conséquences. C’est une opportunité pour revenir à un football collectif au milieu de terrain, ce qui est traditionnellement la force du Barça », avait-il ajouté. Et ce soir, avant le choc entre la Colombie et le Brésil, le principal intéressé est monté au créneau.

Sur une photo du média brésilien Esporte Interativo qui citait des propos du président Bartomeu sur Neymar et son père, le joueur a commenté : « ce président est une blague ». Une sacrée réponse qui, paradoxalement, fera plaisir aux supporters du Barça, eux mêmes très énervés avec la gestion et la direction que prend leur club, après un été catastrophique qui pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Josep Maria Bartomeu. Une motion de censure à son encontre vient d’ailleurs d’être lancée, et Neymar vient probablement de donner encore un peu plus de crédibilité à cette motion…