XALIMANEWS : La nomination de Seydou Nourou Ba rassure la mouvance présidentielle. Cet avis est celui de certains membres de Benno Bokk Yakaar, notamment Zator Mbaye (responsable des jeunes de l’Afp), Abdoulaye Wilane (porte-parole du Ps) et d’Abdoul Mbow (porte-parole adjoint de l’Apr).

La mouvance présidentielle a donné un avis favorable suite à la nomination de l’ancien ambassadeur, Seydou Nourou Ba.

L’alliance des forces du progrès et ses alliés applaudissent. Pour Zator Mbaye, responsable des jeunes du parti, « le dialogue politique est impulsé par le président de la république qui a est garant de toutes les institutions ».

Il rassure « je pense que l’appel de l’opposition vient d’être entendu par le chef de l’Etat qui, dans un souci de conciliation, dans un sens de pondération, de modération, mais également de consensus, s’est bien ouvert au service de l’ambassadeur Bâ pour que cette personne de haute facture, connue à travers le monde, puisse jouer pleinement son rôle, pour qu’enfin, ceux-là qui avaient boudé la table des négociations, puissent quand même retrouver la raison… ».

Saisissant la ‘’balle au rebond’’, Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Apr, salue lui aussi la nomination de Seydou Nourou Bâ « nous sommes dans un Etat démocratique, …La nomination d’une personnalité neutre à la tête d’un ministère n’est pas nécessaire ».

Abdoulaye Wilane, porte-parole du Ps abonde dans même sens « le dialogue et la concertation sont indispensables à une bonne pratique démocratique ». Il poursuit, « le président de la république a tiré les enseignements et proposé un diplomate de carrière connu pour ses états de services honorables et respectables, en la personne de l’ambassadeur Seydou Nourou Bâ ».