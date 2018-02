XALIMANEWS :

Monsieur le Président,

J’ai le grand plaisir de vous adresser mes vives Félicitations à l’occasion de votre élection au sein du Comité Exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), quelques mois après votre brillante reconduction à la tête de l’instance du football sénégalais, suivie d’une belle qualification des Lions à la Coupe du Monde de Football Russie 2018.

Une initiative qui vient récompenser votre mérite, votre engagement, votre compétence, la droiture de vos sentiments et de votre vie ainsi que les nombreux efforts que vous avez fournis pour faire de ce football sénégalais et africain une référence dans le monde sportif pour son rayonnement.

Je m’en réjouis en vous envoyant mes félicitations les plus sincères et les plus affectueuses avec toute la chaleur qui y sied. En vous souhaitant une bonne continuation, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute et sincère considération.

A Maitre Augustin SENGHOR,

Président de la Fédération Sénégalaise de Football

DAKAR

Monsieur Mamadou Diagna NDIAYE

Président du Comité National Olympique Sportif Sénégalais