J’avoue que je n’étais pas surpris, mais très déçu en visionnant la vidéo relative à l’inauguration d’une infrastructure, cet échangeur rénové et qui n’est pas encore définitivement achevé donc pas encore livré, par la tournure prise par cet événement. Car nous étions habitués en l’espèce, avant le President Sall, à des édifices clé à main ” ready to use”. Or, avec ce lion qui dort et somnole tout le temps, ce sont des meeting politiques qui se tiennent en lieu et place de l’édifice à inaugurer.

Prenant la parole devant une foule acquise à sa cause, apparement très excité, le President s’est lancé inconsciemment dans un show médiatique de démonstration de force, allant des menaces voilées à une sensation d’auto glorification en s’appropriant quelques Infrastructures conçues et et réalisées sous l’ère Wade et qu’il inaugure à grande pompe. L’état est une continuité me diriez vous, mais rendre à César ce qui appartient à César, serait ma réplique !

Par ailleurs, mais toujours dans le même contexte, monsieur le président de la république, son excellence Macky Sall ne rate jamais l’occasion, à chaque fois qu’il s’adresse aux sénégalais de faire malheureusement allusion à ses propres tares, ses défaillances et son incapacité à gouverner le pays.

Monsieur le président, laissez moi vous rassurer une bonne fois pour toute…que vous êtes loin d’être un incapable et ceux qui vous le reprochent le savent bien ! Car:

-Vous êtes capable en un laps de temps à recycler, à laver et blanchir des délinquants pris en flagrants délits, des bandits et des voleurs avérés …et de les placer confortablement à vos côtés. Personne n’a pipé mot !

-Vous êtes capable en un laps de temps de faire de la dynastie Sall une réalité, une classe sociale au Senegal.

-Vous êtes capable également monsieur le président, de battre votre Maitre, de l’humilier avant d’arrêter, d’emprisonner, de dompter, de ligoter et de jeter entre les mains d’une nation étrangère, son fils bombardé candidat du principal parti de l’opposition senegalaise à la prochaine élection présidentielle,

-Vous avez réussi tout ceci monsieur le président sans état d’âme, sans le moindre soucis, sans la moindre inquiétude et pour pour nous divertir, vous nous servez le fameux protocole de Reubeus, pour amuser la galerie ! Vous n’êtes pas un “thiouner” monsieur le président, pour reprendre votre terme ! Loin de là. Vous êtes un génie de la diversion et de la manipulation et un adepte chevronné du reniement. Voilà ce que les sénégalais retiendront de vous !

Une autre prouesse de taille monsieur le président qui prouve que vous n’êtes pas un incapable, c’est le fait de placer votre famille biologique au cœur des affaires de la cité tout en sachant que c’est ce qui avait coulé votre prédécesseur. Le pétrole, découvert dans quelques endroits du pays est exclusivement sous le contrôle de votre frangin, devenu je ne sais comment le maire de la ville de Guediawaye. Un Karim en perspective. Il connaître le même sort que lui…à coup sûr !

Vous avez réussi à transformer ceux qui vous ont permis d’être là aujourd’hui, vos têtes pensantes d’hier, en de vulgaires valets de ia cour, prêts à sacrifier leur dignité pour vous et pour l’intérêt de votre famille, après les avoir utilisés pour de sales besognes et jetés en dehors des affaires de l’état.

Oui, monsieur le président vous êtes bien capable, capable de manipuler, de dompter et de divertir une partie de la nation en la réduisant au silence et à la soumission.

Mais ce que vous ignorez, par contre, c’est que le peuple n’a pas élu un lion dormeur capable de faire du mal au réveil. Le lion ne dort que quand il est rassasié, alors dormez, somnolez !

Mais, sachez monsieur le président, que ce peuple que vous gouvernez a faim et soif, n’a plus le temps de dormir et ne sait plus à quel saint se vouer, votre réveil sera brutal car ce peuple a perdu le sommeil depuis l’avènement de l’alternance politique, qui du reste, n’a profité qu’à quelques opportunistes politiciens et à la classe libérale, dont vous faites partie!

Enfin, nous n’avons que nos yeux pour constater, notre intelligence pour analyser, mais aussi nos langues pour vociférer, car vous avez tout essayé pour nous faire taire, mais estimez vous heureux, les sénégalais n’ont pas la culture de la violence, de la désobéissance civile, ni du soulèvement populaire et nous ne sommes pas très nombreux à persévérer à vous défier et vous porter la contradiction, (vous avez emprisonné tout le monde ) les quelques brebis galeuses, à l’instar des jeunes Mbacke- Mbacke sont tous embarqués présentement dans le MACKY à force d’essayer en vain de vous faire chanter.

Quand aux autres journalistes investigateurs sous wade, auteur de multiples ouvrages et chroniques, actuellement soumis au devoir de la boucler, je n’ai que mépris pour eux !

Macky fait pire que wade, alors pourquoi la fermer ?

Madere Fall

CPASA

USA