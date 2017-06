Après la chanteuse Aby, sœur cadette de Youssou Ndour , qui a été bloquée par l’organisation de l’architecte dans son projet de construction d’un restaurant , c’est au tour de l’hôtel « Terrou BI » de faire face à Pierre Goudiaby Atépa et compagnie. Ils ont décidés de porter plainte pour occupation illégale.

Les membres du Perl sont remontés contre l’hôtel « le Terrou bi ». L’architecte Pierre Goudiaby Atépa et ses camarades regroupés au sein d’une organisation appelée Perl qui lutte pour « la recrudescence du bradage de la corniche » ont montré leur colère. C’est une organisation qui lutte pour la sauvegarde et la réappropriation du littoral. Une plate-forme sur l’Environnement et la réappropriation du littoral (Perl).

Les membres ont décidé de porter plainte contre le groupe « Terrou bi », Selon eux les propriétaires de l’hôtel occupent « de manière illégale la plage des enfants ». Ils ont aussi dénoncé les structures qui comptent occuper l’espace au bord de la mer après la maison de Senghor.

La société Eco-loisirs « qui compte édifier un hôtel », dénonce que dans cet espace de la mer, les parcelles sont « abusivement attribués au bas de l’espace Senghor sur le prolongement de l’hôtel Radisson ». Avant de finir par, » On brade des terres qui doivent appartenir à tous. Nous voulons que le chef de l’Etat arrête tout cela. Nous avons commis des avocats et nous allons démarrer une procédure judiciaire ». A pesté Pierre Goudiaby Atépa

senenews.com