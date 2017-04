Cela a encore chauffé entre Sergio Ramos et Gerard Piqué, après que le défenseur du Real se soit fait exclure lors du Clasico entre Madrilènes et Barcelonais (2-3), hier soir.

Sergio Ramos s’est fait logiquement exclure (à la 78 minute) hier soir après un tacle très rude sur Lionel Messi. En quittant le terrain, le défenseur espagnol s’est une nouvelle fois pris le bec avec son équipier en sélection nationale, Gerard Piqué.

Les deux hommes sont habitués à se chamailler sur les réseaux sociaux. Cette fois, c’est sur le terrain que le ton est monté.

“Ils arrivent à leurs fins”

Au moment de quitter la pelouse, on voit donc clairement Sergio Ramos s’adresser à Piqué, en lui faisant signe qu’il parlait un peu trop à son goût. “Je lui ai dit qu’avec autant de pression et de plaintes dans chaque tweet, ils arrivaient à leurs fins”, explique Ramos au journal espagnol As. Une phrase qui fait évidemment référence aux nombreuses provocations de Piqué sur Twitter, qui dénonce souvent un arbitrage pro-madrilène.

Piqué y va de son commentaire

“Il va regretter son tacle parce que l’expulsion est logique. Les deux pieds sont avant. Normalement, les Madrilènes sont habitués à des arbitres plus conciliants. Aujourd’hui ce n’était pas le cas”, a lui aussi commenté Piqué après le match au média “Sport”.

Le rappel du PSG

“L’arbitrage conciliant, c’est celui contre le PSG”, a alors surenchéri Ramos. Piqué aime parler des arbitres”, a-t-il ajouté. Ce qui est sûr, c’est ce que ces deux-là n’ont pas fini de se provoquer.

Ramos telling Pique he talks too much and to meet him outside ? pic.twitter.com/1t3RvFIMD4

— Hala Madrid (@AfricanKhaIeesi) 23 avril 2017