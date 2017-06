XALIMANEWS- Pierre Goudiaby Atépa et compagnie ont décidé de porter plainte contre l’hôtel « Terrou BI », pour occupation illégale. En effet, l’architecte et les membres de la Plateforme sur l’Environnement et la réappropriation du littoral (Perl) sont très remontés contre cet hôtel.

Selon eux, les propriétaires de l’hôtel occupent « de manière illégale la plage des enfants ». “On brade des terres qui doivent appartenir à tous. Nous voulons que le chef de l’Etat arrête tout cela. Nous avons commis des avocats et nous allons démarrer une procédure judiciaire”, a pesté Pierre Goudiaby Atépa.

Regroupés au sein de la Perl pour lutter pour « la recrudescence du bradage de la corniche », ils décrient l’occupation de cette espace de la mer. Pierre Goudiaby Atépa et ses camarades n’ont pas manqué de dénoncer les structures qui comptent occuper l’espace au bord de la mer après la maison de Senghor, les parcelles sont «abusivement attribués au bas de l’espace Senghor sur le prolongement de l’hôtel Radisson », a-t-il laissé entendre.