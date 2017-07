Savez vous ce qui arrive lorsqu’un pays manque de leadership et que sa justice est selective ? Il sombre tel une vulgaire pirogue au milieu du vaste océan… Tiens d’ailleurs, le nom Sénégal ne renvoie t’il pas à la pirogue ?

Je suis revenu à Dakar, ambitieux, plein d’idées, fier et patriote. Les promesses de rupture de Macky SALL et sa vision pour l’émergence du pays sont certainement passées par là. J’ai voulu que ma fille dans ses papiers voit “née à Dakar” tellement je crois en ma patrie et en son potentiel.

Trois ans plus tard, ma déception est grande. Loin d’une rupture, le cancer s’est aggravé. Les lésés d’hier sont dans une course effrénée au matériel, à la gloire et à la réussite facile. Le clientélisme politique a fini par gangrèner toutes les couches de la société, ceux parmi nous qui osons, entreprenons et créons de la valeur et des emplois ne sont pas soutenus, au contraire nous sommes brutalisés à coups d’impôts et de contraintes extrêmement lourds plombant ainsi notre développement.

La semaine dernière étant à Conakry, quelqu’un m’a fait une remarque blessante mais ô combien véridique, la voici: “Vous sénégalais faisiez notre fierté mais maintenant même vos élèves sont devenus des tricheurs tellement vous aimez la vie facile”. La vie facile, la perversion des moeurs, les inégalités grandissantes, la médiocrité sont devenus les cartes postales de notre parti… Excusez moi de notre PATRIE… ?!

Tout à l’heure, cortège à toute allure dans les miniscules rues de la Médina, suivi d’un autre cette fois ci énorme avec des centaines de gosses, le Ministre de la Jeunesse et le Directeur des Impôts et Domaines debouts dans une bagnole faisant campagne pour la coalition au pouvoir ont bloqué des minutes durant la circulation. S’il y avait une ambulance transportant un malade du cœur la destination finale de ce dernier aurait été le cimetière de Yoff et non le service des urgences. Car l’urgence des uns n’est certainement pas celle des autres…

J’arrive finalement chez moi et j’apprends qu’il y a apparemment eu 8 morts au Stade Demba Diop…

Mais quand allons nous nous respecter ?

Notre nouvelle élite politique est composée d’individus corrompus jusqu’à la moelle. L’ostentatoire chez eux ne se limite pas au matériel mais tourne à la perversité et aux vices multiples. Je suis un vrai boy Dakar, je sais de quoi je parle.

Notre administration qui regorge de cadres patriotes, honnêtes, sincères et pieux est aujourd’hui le refuge du pire de notre société. Et ces derniers ne gravissent pas les échelons, ils les dégringolent tandis que ceux qui sont méritants stagnent cruellement.

La vie coûte chère, l’accès équitable aux crédits à la propriété et à la consommation sont inexistants. Beaucoup d’entre nous ne pouvons nous projeter dans l’avenir tellement ce dernier a été hypothéqué par un groupe de copains descendants d’un vieillard chauve qui OSE revenir chez NOUS après une retraite dorée (avez vous vu les avantages d’un ancien chef d’état de la République du Sénégal ???) dans “son” jet privé insulter notre quiétude. Tout ceci est de sa faute ! Car si l’on bâtit un château au dessus d’un volcan, nul ne saurait donner cher de ses murs.

Monsieur le Président de la République du Sénégal, je n’arrêterai jamais d’écrire et de m’adresser à vous “in fine” car vous êtes le Début et la Fin de cette grande nation que nous vous avons confié, et nous le peuple sommes votre patron et de fait je suis donc habilité à vous saisir directement pour vous poser les questions suivantes en espérant que vous daigniez répondre:

1- Quelle est votre plan de restructuration de la société sénégalaise dans tous ses secteurs ?

2- Pouvons nous nous attendre un pouvoir législatif fort et où il y a contradictions et débats ?

3- Pouvons nous nous attendre à un pouvoir judiciaire égalitaire et où la justice est aveugle et anosmique.

4- Quelle est votre programme pour la jeunesse de notre pays qui s’enlise dangereusement?

5- Seriez vous ouverts à recevoir des jeunes sénégalais ambitieux, patriotes et désintéressés pour un dialogue décomplexé et franc hors du palais, sans caméras ni conseillers véreux ? Je vous garantis que vous en sortirez rafraîchi, heureux et avec une nouvelle lecture des choses.

Car après tout Sire vous êtes le garant de ces bois et sous votre beau plumage nous sommes tous debouts plein d’espoir.

P. S: il y a de cela un an à peu près j’avais soulevé des incongruités dans la publication d’un avis émanant de la CMU. Son directeur au temps M. Cheikh Mbengue avait eu l’amabilité de me répondre. J’ai appris son décès ce jour et j’en suis attristé. Puisse Allah lui accorder Jannah Firdawsi.

Papa Chimère Diop