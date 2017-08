XALIMANEWS-Dans le cadre du projet d’appui aux filets sociaux, 3 550 ménages du département de Malèm Hodar ont bénéficié de plus de 42 millions de nos francs. L’annonce a été faite ce mardi par la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale.

Au cours d’une visite dans les communes de Malèm Hodar, Sagna et Dianké Souf (région de Kaffrine), Anta Sarr Diacko, a déclaré que les départements de Goudiri et Malèm Hodar ont été choisis pour expérimenter le projet d’appui aux filets sociaux. « Il y avait six départements où un déficit de pluviométrique était recensé. Et qui dit déficit de pluviométrique, dit baisse des rendements agricoles. Ce qui a fait qu’il fallait venir rapidement à Malèm Hodar et apporter le secours aux populations pour qu’elles puissent faire face à la demande alimentaire », a informé la déléguée générale à la protection sociale.

L’institution travaille ainsi avec le Conseil national de sécurité alimentaire qui, de son côté, assure le ciblage. « Notre méthodologie est le cash transfert. Au lieu de distribuer du riz, c’est un cash transfert qui va se faire ».

A l’en croire toujours, cet instrument qui a été expérimenté dans d’autres pays africains, a montré ses performances. Madame Diacko de préciser : « Aujourd’hui, nous avons donné les deux mois aux bénéficiaires du projet d’appui aux filets sociaux. Et le mois de septembre prochain, nous allons procéder à la distribution en cash transfert ».

Le projet est par conséquent dans une phase pilote, son objectif est de toucher d’autres départements tels que Matam, Bambey, Tambacounda et Kanel.