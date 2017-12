Tweet on Twitter

Share on Facebook

Après les élections législatives, c’est la reconfiguration au sein de l’opposition. A côté des deux pôles de l’opposition que sont la coalition « Wattu Senegaal» portée par le Parti démocratique sénégalais (Pds) et « Mankoo Taxawu Senegaal », un troisième pôle est en train d’être mis en place. En fait, Modou Diagne Fada, Aida Mbodj, Abdoulaye Baldé, Moustapha Guirassy, Aïssata Tall Sall, Cheikh Tidiane Gadio, le Pr Issa Sall du PUR et Dethié Diouf, ont décidé de former leur pôle.

Ils vont dévoiler le nom de l’entité politique dimanche à l’occasion d’une conférence de presse. Les partis de ce pôle qui n’ont pas boycotté le dialogue sur le processus électoral, feront le point sur les discussions entamées avec le ministre de l’Intérieur. Ils vont envoyer un mémorandum au ministre Aly Ngouille Ndiaye dans lequel sont compilées des propositions pour améliorer le processus électoral.

leral.net