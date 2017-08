Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Malgré tous les dysfonctionnements notés lors du scrutin du 3O juillet 2017, le Président de la République a tenu à féliciter son ministre de l’Intérieur pour avoir bien organisé les élections législatives. C’était à l’occasion du premier Secrétariat exécutif national post-législatives tenu hier mardi, au Palais.

“Les élections ont été bien organisées. Il y a eu des couacs mais couac ne veut pas dire échec“, a soutenu Macky Sall.

Pour le chef de l’Etat, “le ministre de l’Intérieur mérite d’être félicité“ pour la bonne et simple raison qu’Abdoulaye Daouda Diallo et Cie ont réussi “à distribuer 80% des cartes biométriques en 4 mois, organiser le scrutin au Sénégal et dans 39 autres pays, après avoir acheminé 700 tonnes de bulletins“.