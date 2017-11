Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le chef de l’Etat ivoirien ‘’heureux’’ d’accueillir le 5è sommet qui ‘’marque une nouvelle étape’’ de son pays sur la scène internationale après la ‘’grande crise’’ qui l’a secoué, a donné le ton de la nouvelle coopération entre les deux continents.

Pour M. Ouattara l’Afrique est confrontée à trois défis majeurs qui requièrent un ‘’soutien collectif’’. Le premier défi à relever a-t-il indiqué, est celui de ‘’la jeunesse’’ dont ‘’ plus de 65% ont moins de 40 ans’’. ‘’ On court un risque si on n’offre pas la formation à nos jeunes’’.

Pour cela, il a invité l’Europe à un ‘’accès plus large des jeunes africains qui voudraient aller poursuivre leurs études sur le sol européen’’.

Les menaces de la paix et de la stabilité des Etats africains constituent le deuxième défi, saluant l’engagement de la France à soutenir le G5. ‘’De notre sécurité dépendra notre capacité à régler la crise en Libye’’, a exhorté M. Ouattara.

Selon lui, la situation en Libye est ‘’inacceptable’’ et appelle à une responsabilité ‘’collective’’ pour mettre fin à cde ‘’trafic ignoble’’.

Enfin, Alassane Ouattara a invité la communauté internationale au ‘’respect’’ des engagements pris de la COP 21 sur le changement climatique, ‘’l’un des plus porteurs de dangers’’ et qui est le troisième défi.

abidjan.net