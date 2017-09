XALIMANEWS-Le psychothérapeute Oumar Ndoye, ayant intervenu sur le cas des rescapés et victimes du Joola, revient sur sa position, 15 ans après la grande catastrophe maritime qui a touché le Sénégal et emporté 1863 personnes.

Il évoque, ainsi, “le moment propice pour le renflouement de l’épave du Joola”. Décision qu’il ne faut pas trainer, selon lui, car les temps ont changé.

“J’avais bel et bien déconseillé, sur le coup, de sortir le bateau. J’ai suivi alors une logique s’étant basé sur un avis technique et bien motivé. Le drame était encore trop frais dans les mémoires, et sortir le bateau à cette époque aurait pu causer des traumatismes beaucoup plus lourds à notre société”, a t-il expliqué sur les ondes de la RFM.

Pour justifier aujourd’hui sa position, le psychothérapeute explique que ce qui reste du bateau n’est certainement que le symbolique et qu’on ne risque pas de tomber encore sur des cadavres. Et cette fois, Oumar Ndoye pense qu’il est temps donc pour les familles de faire complètement le deuil et la seule condition, selon lui, est le renflouement du bateau qui pourrait servir de musée comme réclamé par de nombreuses victimes.

“Il faut qu’il y ait un musée réel. Le Sénégal en a besoin. Psychologiquement, il faut cette empreinte psychique dans la tête de chacun, et on n’y arrivera pas sans sortir l’épave du fond de l’eau”, dira t-il encore.