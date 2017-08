Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – Suite à l’officialisation des résultats des élections législatives du 30 juillet dernier par le Conseil Constitutionnel, le coordonnateur du Pds, Oumar Sarr, dans une interview accordée au journal L’Observateur, dit ne pas être surpris par cette décision.

Pour le Maire de Dagana : « ce n’est vraiment pas une surprise. Un Conseil constitutionnel qui vient au secours du Président de la République et de sa Coalition électorale en modifiant, à trois jours du scrutin, la Loi électorale, ne peut que valider à 100% les résultats provisoires »

C’est d’ailleurs, selon le responsable libéral, la raison pour laquelle leur coalition n’a pas voulu déposer de recours. « Nous n’avons que transmis le recours de notre liste en Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord », dit-il.

A la question du boycott des élections présidentielles, Oumar Sarr pense que le chef de l’Etat est « empêtré dans le système de la triche » et pour cela le Pds et ses alliés ont décidé de se battre des maintenant pour des élections justes et transparentes.

« Ils ont volé au référendum, ils ont volé au élections locales et nous pensons même aujourd’hui qu’ils avaient volé en 2012. Macky Sall pense qu’en Afrique des élections on les gagne par la triche. Nous disons que nous ne pouvons confier nos suffrages à des voleurs récidivistes. Macky Sall et ses souteneurs sont en train de saccager la démocratie », déclare-t-il.