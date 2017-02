Dans une sortie qu’il a fait hier, le coordonnateur du pôle des partis des indépendants a déclaré que le front pour la défense du Sénégal/Mankoo Wattù Senegaal n’est pas intéressé par un processus « électoral et inclusif »

Le pôle des partis des indépendants est très en colère contre le leader du front pour la défense du Sénégal/Mankoo wattu (Fsd/Mws) et ses alliés « non-alignés ». Très déçu par leur attitude « irresponsable, sectaire, pernicieuse et anti-démocratique », son coordonnateur , Ousmane Faye se demande de quel droit se prévoient ces opposants pour prétendre coordonner toute l’opposition. A l’en croire, cette démarche montre que les leaders de ce Fsd/Mws ne (sont) pas intéressé(s) par un processus électoral transparent et inclusif. « Mieux, Mamadou Lamine Diallo et ses camarades cherchent actuellement à anticiper sur leur défaite aux prochaines élections législatives en cherchant des justifications. C’est pourquoi, ils tentent de « saboter » le processus électoral », a relevé Ousmane Faye, qui révèle que devant cette « mauvaise foi », ils trouveront le pôle des partis des indépendants qui continueront à travailler. « Personne ne peut nous empêcher de dérouler notre programme pour un processus électoral fiable », a t-il martelé.

Par ailleurs, le pôle des partis des indépendants condamne le comportement de certains « pseudo-intellectuels et les politiciens malhonnêtes » qui entretiennent la confusion entre pôles des partis des indépendants et candidatures indépendantes. Constitué de plus d’une vingtaine de partis politiques, ce pôle entend prendre en charge les préoccupations des sénégalais dans le cadre processus électoral. Dans la même dynamique, Ousmane Faye et ses camarades vont se dresser contre la « jalousie et la méchanceté » dont font montre les leaders de Mankoo Wattu Senegaal.

Au cours de leur rencontre, ce pôle constitué de membres du front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), des « Garmis » et d’autres formations politiques, promettent de faire prochainement une grande sortie pour « éventrer » tout le jeu de Mamadou Lamine Diallo et de ses camarades. Ils se réjouissent d’ailleurs, du report de la date des élections législatives à la tête du 30 juillet prochain, pour permettre aux sénégalais et « aux bons musulmans » de passer un ramadan et une korité « sans campagne électorale ».

Par Abdourahmane DIALLO (Stagiaire)