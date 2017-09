XALIMANEWS – C’est une révélation du coordonnateur du Front pour la défense de la République (FPDR) et par ailleurs Secrétaire général du Parti social-démocrate Rénovation/Jant-Bi(PSDR/Jant-Bi), Ousmane Faye. Il déclare que Wade a donné pendant son magistère, 4 milliards aux 71 partis de la Cap 21 et plus de 3 milliards à AJ de Landing Savané. Un scandale de plus du régime de Wade qui est passé sous silence…