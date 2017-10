XALIMANEWS : La sortie du vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Pape Birame Touré, répondant aux accusations de Ousmane Sonko suite à sa lettre adressée au président de l’Assemblée nationale n’a pas laissé de marbre le leader de Pastef. En effet, ce dernier s’est exprimé via son compte Facebook pour apporter une réponse à Pape Birame Touré.

« Un certain Pape Biram Touré, présenté comme le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, s’est fendu d’une interview dans certains quotidiens de ce matin, sous le pompeux titre de» dette fiscale de l’Assemblée, Sonko se fait recadrer ».

J’en aurai bien rigolé si la question n’était trop sérieuse pour des politiciens malhonnêtes.

Alors deux précisions:

– je ne relèverai pas le fond de cette interview qui renseigne sur l’ignorance de son auteur quant à la question soulevée. Comme dirait l’autre « moi je parle d’Angleterre, lui de pomme de terre »;

– sur la forme, j’ai adressé ma correspondance à Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale. En retour, je n’attends de réponse que de lui et non de seconds couteaux politiques désireux de prouver leur zèle au risque d’être plus ridicules qu’ils ne paraissent déjà.

Au demeurant, la fraude fiscale est établie et les preuves concrètes sont à disposition »