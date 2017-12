Plus dur que Ousmane Sonko dans la teneur des paroles qu’il livre, lorsqu’ il s’agit de s’attaquer à la politique du Gouvernement, tu meurs.

En effet, ce dernier, a, lors de la Déclaration de politique générale du Premier ministre, descendu en flammes le Gouvernement.

«Il y a une absence de politique industrielle dans votre politique. Ce qui est la conséquence de votre modèle de fiction et d’exportation, qui n’a jamais développé un pays. Vous n’exportez que des produits halieutiques et minières, sans transformations et sans création de valeur ajoutée», a-t-il cogné, d’emblée.

Avant de faire feu de tout bois et sans retenue sur Dionne et Cie : «vous n’avez pas de courage politique. Votre Gouvernement est un goulot. Et votre politique est inopportune, déséquilibrée et scandaleuse. J’en prends pour preuve le Train express régional, qui coûte plus de 1200 milliards, au lieu des 568 milliards annoncés. Tout ça, sur fonds d’endettement chronique».

Pis, a ajouté l’ex-Inspecteur des Impôts et Domaines, «votre gestion sombre et vicieuse, est accompagné d’une mal gouvernance qui ne peut émerger ne serait-ce qu’un village du Sénégal. Vous ne ferez qu’émerger des pays étrangers. On n’en attendait pas moins d’un pays dirigé par un lion qui dort et un Pm qui ne passe son temps qu’à danser du Mbalakh».

Ousmane Sonko s’est par ailleurs, et comme toujours, penché sur la dette qui selon lui, «va croitre de 23,5 en 2018».

«Votre gouvernement a livré notre pétrole à ses aventuriers de Frank Timis. Parler de Cos pétro Gaz, c’est de la cosmétique», a-t-il ensuite foudroyé le Pm.

