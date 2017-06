XALIMANEWS-En conférence, ce jeudi, la coalition “Ndawi Askan Wi”, dirigée par l’ex Inspecteur des impôts, Ousmane Sonko, a présenté sa liste dénommé Pencum Nawlé en vue des élections législatives du 30 juillet 2017.

En effet, la coalition Ndawi Askan WI est le creuset d’une large coalition, capable de mener le combat pour l’avènement dans notre pays d’une Assemblée nationale de type nouveau, constituée non pas de députés du Président, mais plutôt de députés du peuple, et à son service exclusif.

“Ndawi Askan Wi est une coalition politique de convergences cohérentes et durables, non un consortium d’intérêts disparates et de circonstance. Mise en place par des partis politiques légalement constitués (PASTEF, Yoonu Askan Wi, MRDS, PPAS, RND, etc.), elle reste ouverte à la société civile et bénéficie d’ores et déjà, autour de la liste PENCUM NAWLE, de l’adhésion active de mouvements ou d’organisations nationalistes, patriotiques et panafricanistes tels que Taxaw Temm, Coalition Citoyenne pour le Changement, ANDS/Burabe, Diaspora Dooleey Senegaal et Diaspora Siin Weti, entre autres, tous ici représentés”, peut-on lire dans la déclaration des leaders.

Selon Ousmane Sonko, quels que soient les résultats du scrutin, les élus de la liste PENCUM NAWLE s’engagent à procéder durant tout le cours de leur mandat, à un bilan périodique, public et contradictoire de leur action parlementaire, conformément aux dispositions de notre Charte du député, laquelle s’abreuve aux sources de la Charte du Mande, des Recommandations de Thierno Souleymane BAAL et de la Charte de Gouvernance Démocratique des Assises nationales.

“500 millions entre les mains du président de l’Assemblée Nationale comme fond secret est catastrophique. Un député de l’opposition m’a dit que chaque mois le président de l’Assemblée Nationale l’appelle pour lui donner 5 millions. Il est temps que les gens rendent compte de leurs comportements par rapport aux biens publics”, a t-il souligné.