XALIMANEWS : Le leader de Pastef-Les patriotes qui s’est exprimé hier, sur le projet de loi des finances 2018, a, en effet, taxé le régime de Macky Sall comme le plus incompétent de l’histoire de notre pays. Le député et non moins spécialiste de la fiscalité pense dur comme fer que les projections du gouvernement n’augurent rien de bon.

En effet, révélant que jusqu’en fin septembre un gap de 70 milliards de FCFA a été noté sur les recettes, Ousmane Sonko a estimé que les administrations du Sénégal peinent à suivre : ‘’Il y a tout un tas de problèmes liés à l’organisation de nos administrations technique, fiscale et douanière qui, ces derniers temps, ont été tellement politisées que l’aspect technique a tendance à céder le pas.

Ça justifie une frustration générale, un état d’esprit et des contre-performances. Comment un Etat qui, à trois mois de la clôture de l’exercice 2017, a un gap aussi important en recettes, peut faire des projections et vouloir une hausse de 349 milliards de FCFA sur 2018’’, fustige l’ancien inspecteur des impôts.