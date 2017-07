Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Ousmane Sonko, Ndawi Askan Wi : «C’est le pays même qui est une fuite et ce sera difficile pour un plombier de le réparer. Ces fuites ne nous surprennent pas. Le système éducatif sénégalais est complètement à terre depuis des années. Les bourses de la majorité des étudiants ont été retirées et l’argent utilisé à des fins de campagne électorale. Si on y ajoute ces problèmes de transparence, cela entache la crédibilité du système éducatif sénégalais. Car même les universités étrangères, avant de prendre des étudiants sénégalais, ils regarderont minutieusement leurs dossiers pour des raisons de confiance. »