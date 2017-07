Ousmane Sonko, Ndawi Askan Wi : « il faut que les sénégalais sachent dissocier trois choses. Il y a obligation de réserve, indiscrétion professionnelle et secret professionnel. L’obligation de réserve c’est qu’on peut faire de la politique mais avec réserve sans critiquer les autorités du pays. Il y a aussi la discrétion professionnelle qui stipule que tu peux faire de la politique, mais tu ne peux pas critiquer l’administration où tu travailles. Il y a aussi pour terminer, le secret professionnel qui veut dire qu’on est dans l’administration, on voit des choses mais tu ne peux pas le dire à cause de ta position. Moi dans tout ça, j’ai été radié pour indiscrétion professionnelle. En tout cas, c’est ce qui est écrit sur le décret de Macky Sall. Mais, tout cela, ce n’est pas vrai. On m’a mis hors-jeu parce que j’ai fait des révélations sur les fraudes fiscales à l’Assemblée nationale et sur le pétrole avec le petit frère du président et le ministre Aly Ngouille Ndiaye avec leurs magouilles »