Ousmane Sonko, Ndawi Askan Wi : «La violence est haïssable. Nous condamnons sans équivoque ce qui s’est passé ces derniers jours à Ourossogui et à Grand Yoff. Aucune portion du territoire nationale n’est l’exclusivité d’un parti ou coalition de partis politiques; a fortiori en période électorale. Les provocations et autres réactions violentes sont aussi inutiles que dégradantes. Les jeunes, manipulés à dessein, doivent comprendre qu’aucun de ces prébendiers politiques ne mêlerait son fils à ces pugilats indignes d’une société civilisée. Ils sont d’ailleurs plus généralement bien au chaud dans des universités étrangères. Ce qui doit être exigé des prétendants, c’est un débat ou, à défaut, un exposé programmatique pour éclairer les choix »