XALIMANEWS – Ousmane Sonko, Ndawi Askan Wi : « Voter pour la coalition Benno Bokk Yaakaar, c’est voter pour des gens qui ont dilapidé nos ressources en octroyant plus de 80% de nos revenus à des entreprises étrangères. Je ne suis pas à la recherche d’un poste de député ou quelconque privilèges. Ce que je percevais à la direction des Impôts et domaines vaut mieux que ce que j’aurais une fois à l’Assemblée. Mon combat, c’est un combat de principe que j’ai défendu en tant que syndicaliste actif au sein des impôts et domaines. Et si j’ai décidé de rentrer dans la politique, c’est pour m’engager à défendre les intérêts du peuple et non des intérêts crypto-personnels »