Ni l’inimité, a fortiori l’adversité, ne doivent justifier qu’on puisse exposer sur la place publique des images ou propos dégradants, ou alors des aspects de la vie privée de citoyens. Qu’ils soient hommes et femmes publics ou anonymes, leur vie privée, leur aspect physique et ceux de leur famille sont sacrés.

Si les caricatures ou photomontages de l’affaire dite “Ouleye Mané” sont tels que décrits, alors nous les condamnons sans ambiguïté.

Tout en en appelant à la responsabilité de chacun quant à la sensibilité des actes posés et des outils utilisés, nous prônons la clémence des autorités, en ce mois de grâce et de miséricorde.

Ousmane Sonko