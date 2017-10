Tweet on Twitter

L’appel au dialogue lancé par le Président de la République, Macky Sall, risque de tomber dans l’oreille de quelques sourds dont fait partie Ousmane Sonko, leader du Pastef.

Apres le boycotte annoncé par l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade et la Coalition “Mankoo Taxawu Senegaal”, c’est au tour du députe Ousmane Sonko de déchirer cette invitation.

Invité dans l’émission «Objection» de Sud Fm, suivie par Actusen.com, le Président de Pastef considère que ce dialogue n’a aucune crédibilité.

«Macky sall doit un peu de respect à son opposition et aux acteurs politiques et je n’accorde aucun crédit à ce dialogue», déclare l’ancien Inspecteur des Impôts et des Domaines.

Concernant les promesses non tenues par le chef de l’Etat avant l’accession au pouvoir, Ousmane Sonko d’en rajouter : “après autant de promesses sur la durée de son mandat, sur l’impossibilité de nommer son frère à un poste et par rapport au nombre de Ministre, répondre a ce dialogue est une perte de temps».

Mansour SYLLA Stagiaire a Actusen.com