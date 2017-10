C’est à minuit passé de quelques minutes que j’ai été réveillé par plusieurs appels téléphoniques dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 Octobre 2017. “Désolé de te réveiller. Mais vas regarder urgemment Tfm”. “Dis à Sonko d’intervenir en direct dans l’émission”.

Je suis désolé pour les camarades et concitoyens qui ont été frappés de stupeur par cette mascarade. Une seule chose était importante: SONKO!

C’est devenu un besoin viscéral. Il faut lui trouver un pou. même un pou c’est bon. Il faut lui inventer un pou quitte à faire des affirmations sans avoir l’avis du concerné. Quitte à descendre dans les caniveaux. Le juger, le condamner à la Tfm, sur Jakarlo sans l’entendre.

En attendant, que le concerné se prononce lui même, juste quelques interrogations. Si ce qu’on lui prête était vrai pensez-vous vraiment que AMADOU BA, ministre de l’économie et des finances attendrait l’émission Jakarlo du vendredi dernier pour dévoiler cela? Pensez-vous que Amadou Ba, son ministère, l’APR, l’État même ne seraient pas les premiers à fuiter cela?

Sonko et le courant politique qu’il représente sont un danger. Un danger pour les prédateurs locaux. Mais un danger aussi pour les prédateurs étrangers (l’impérialisme). Ils constituent un tel danger que je me dis même celles et ceux qui le portent, à commencer par Sonko, sont en danger.