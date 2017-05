« La relève est assurée« , propos de Ousmane Tanor Diang, lors d’un meeting organisé jeudi par le Mouvement national des jeunesses féminines socialistes. A deux pas des élections législatives, les troupes se mobilisent. Occasion saisie par Yeya Diallo, présidente dudit mouvement, pour faire une démonstration de force. Et le secrétaire général du Parti socialiste est revenu sur son compagnonnage avec Macky Sall, dans la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby).

« Nous sommes à l’ère des coalitions. Nous avons été les premiers à l’avoir compris. C’est pourquoi, pour ma part, je suis convaincu que le Sénégal de demain est le Sénégal des coalitions. Et la notre, Bby, chaque jour, chaque mois, on prévoit son éclatement, sa disparition et de jour en jour, nous nous rapprochons« , a précisé Ousmane Tanor Dieng qui salut le leadership du président Macky Sall.

« Je ne suis pas du genre à jeter des fleures à qui que ce soit. Le président Macky Sall sait très bien. Je lui dis ce que je pense et nous discutons, parce que pour moi, nous sommes des partenaires. C’est la même chose qui doit se faire au niveau des jeunesses féminines, des jeunesses, en général, de Benno Bokk Yaakaar« .

Conscient que les leaders se trouvent à un tournant décisif pour la coalition Bby, le secrétaire général du Parti socialiste de confier que le président Macky Sall a besoin d’une « majorité solide« , d’une « majorité forte pour terminer son mandat« .

« Il faut prendre très au sérieux ces élections. La condition est que nous pouvons gagner, la condition est que nous devons gagner et nous gagnerons si Dieu le veut« , dit-il, confiant.

De son côté, la présidente du mouvement des Jeunesses féminines socialistes est consciente du fardeau qui pèse sur ses épaules. Celui de diriger une jeunesse féminine qui devra assurer la relève, demain. Sur ce, Yeya Diallo de préciser avoir compris « être une jeunesse avec ses forces, ses envies, ses engagements…« .

« Nous sommes prêtes à défendre le bilan de la majorité. Et notre bilan, nous en sommes fier. Nous serons les amazones de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous porterons notre programme face à une opposition qui verse dans le mensonge, dans la vulgarité. C’est dommage que nous soyons face à une opposition amnésique et égarée. Cette opposition qui avait combattu, hier, ce projet de dévolution monarchique du pouvoir. Cette opposition qui avait assisté à la perte de vie de jeunes sénégalais. Cette opposition avait soutenu avec force la traque des biens mal acquis. Ils se retrouvent aujourd’hui dans une soi-disant opposition sans projets, sans consistances. C’est de la démagogie et de la manipulation pure et dure« , peste Yeya Diallo

senego.com