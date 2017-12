Ousmane Tanor Dieng à leur tête, les socialistes se sont recueillis sur la tombe de Léopold Sédar Senghor, père fondateur du Parti Socialiste (PS), au cimetière de Bel-Air.

« Chaque année, depuis seize (16) ans, nous venons avec une très grande émotion. Et, chaque année, Abbé Jacques Seck et Rafael nous rafraichissent la mémoire de fort belle manière. Raphael Ndiaye (Directeur général de la Fondation LSS), disait tout à l’heure, Senghor plus on le lit, plus on cherche, plus on trouve. Et cette fois-ci, il nous a dit que Senghor avait envisagé de mettre en place un Institut de mathématiques et il a révélé des textes qui sont inédits que Senghor avait écrit. Cela nous encourage, cela nous pousse tous, nous qui sommes les héritiers de Senghor à continuer à le lire, à continuer à chercher de le découvrir. Et, ce travail, nous allons nous y mettre, nous avons tout à l’heure à la Maison du Parti (Socialiste), un colloque sur la vie de Léopold Sédar Senghor. Nous continuons tous ensemble, sa famille, ses amis, ses héritiers, à prier pour que Dieu l’accueille en Ses Paradis… », a déclaré le Secrétaire général du PS.

Avec pressafrik