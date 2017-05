Tweet on Twitter

Share on Facebook

« Si Benno Bokk Yakaar se mobilise, aucune force politique ne peut lui résister« , selon Ousmane Tanor Dieng. Le Secrétaire général du Parti socialiste ne se fait pas trop de soucis pour les élections législatives à venir. Selon lui, le temps est au travail d’équipe, consolider la coalition dans une confiance mutuelle, mais aussi, procéder sur la base d’un consensus, à des investitures crédibles et démocratiques…

A quelques encablures des Législatives, Ousmane Tanor Dieng estime que « c’est dans cette dynamique que le Parti socialiste a associé ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar à sa réflexion, pour affirmer, mieux, confirmer, son ancrage dans cette coalition inédite qui, en dépit de certains aléas, garde solidement le cap de la fidélité à son engagement originel« . Sur ce il exhorte ses militants à jouer leur partition avec « méthode« . « Nous avons du savoir-faire, l’essentiel étant de savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire, où le dire. L’enjeu mérite tous les investissements, la victoire est à ce prix« , estime OTD dans le journal la Tribune.

Ainsi, il a appelé les jeunes à plus d’engagement, en raison de leur explosion médiatique et de leur prégnance à investir les réseaux sociaux, afin de rendre les réalisations plus « visibles« . Par ailleurs, Tanor Dieng qui indique que le combat pour la justice sociale mérite tous les sacrifices, se félicite de la lutte contre la corruption, la concussion, les prédations multiformes qui ont fait le lit de la gouvernance « immonde » du régime d’Abdoulaye Wade.