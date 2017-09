Tweet on Twitter

XALIMANEWS Sevré de trophée depuis 1997, année de son 5e sacre, le Sénégal veut mettre fin à 20 ans de disette. Et la bande à Malèye Ndoye est d’attaque pour aller chercher cette 6e étoile. Pour leur premier match ce vendredi, les lions feront face aux bafana bafana d’afrique du Sud ce vendredi à 18h30. Un match que le Sénégal doit impérativement gagner pour entrer de la plus belle des manières dans cette compétition. « Je ne veux pas entendre parler de revers. Notre objectif est de gagner l’Afrobasket et nous allons nous donner les moyens d’y arriver », confie le pivot des Lions, Gorgui Sy Dieng.

Toutefois, l’équipe sénégalaise devra batailler ferme pour atteindre son objectif face à des équipes comme le Nigeria (tenant du titre) et l’Angola (vice-championne et 11 fois championne d’Afrique), la Tunisie et l’Egypte qui se dresseront sur son chemin.

Source: Sport221.com