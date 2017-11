XALIMANEWS : La quatrième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s’ouvrira lundi, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio. Elle se tiendra les 13 et 14 novembre 2017, sur le thème: “Défis sécuritaires actuels en Afrique: pour des solutions intégrées”. Près de 700 participants, acteurs régionaux et internationaux, autorités politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d’organisations internationales, de la société civile et du secteur privé, sont attendus pour le forum. Lequel sera axé sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.