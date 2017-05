Tweet on Twitter

Xalimanews- C’est ce dimanche à Riyadh, la capitale saoudienne, que s’ouvre le sommet arabo islamique et américain auquel participe le Président Macky Sall, arrivé hier en provenance de Medine.

La grande vedette de ce sommet est le Président américain Donald Trump qui effectue en terre saoudienne sa première sortie internationale officielle, après son investiture intervenue il y a quatre mois.

Ayant quitté Dakar le jeudi soir, la délégation sénégalaise a effectué la Oumrah à Djeddah avant de se rendre à Medine, villes saintes de la Oumrah.

La grande rencontre de Riyadh qui accueille une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement va statuer sur les relations entre les États-Unis et le monde musulman, notamment dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Source : Cheikh Thiam