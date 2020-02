XALIMANEWS : Dans son livre intitulé « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud », le journaliste Pape Alé Niang révèle de grosses irrégularités dans la gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) par son ex-directeur, Cheikh Oumar Hanne. En se basant sur le dernier rapport de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), l’auteur fait état de dilapidation des deniers publics par celui qui est l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu avant-hier, samedi 1er février, en présence d’un parterre d’hommes politiques.

C’est un ouvrage qui risque d’écorcher l’image de l’ex-directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Cheikh Oumar Hanne, actuel ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Intitulé « Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud », le livre, préfacé par l’enseignant chroniqueur Mody Niang, met à nu la « mauvaise » gestion du directeur du Coud de l’époque. Entre dilapidation des deniers publics et corruption, Pape Alé Niang charge Cheikh Oumar Hanne.

« La polémique soulevée par le rapport de l’Ofnac sur la gestion du Coud nous a poussés à vouloir en savoir davantage. Ce qui a donné naissance à ce livre. Un livre qui s’est basé intégralement sur le rapport produit par l’Ofnac », a déclaré Pape Alé Niang avant-hier, samedi 1er février lors de la cérémonie de dédicace. Mieux, dit-il, « nous voulons ainsi permettre à chaque Sénégalais, après lecture, de se fonder sa propre conviction. Telle est notre modeste ambition ».

A en croire l’auteur, « ce rapport de l’Ofnac n’est pas le premier à être publié sur le Coud mais ce Coud a été toujours considéré comme une vache-laitière par les différents régimes ». Parmi les « scandales » que Pape Alé Niang révèle dans son ouvrage, il y’a « un montant de 15 millions F Cfa dégagé pour organiser un ndogou en faveur des étudiants de la cité Claudel en 2014 ».

Et selon Pape Alé Niang, « la Direction du Coud et l’Agence comptable sont dans l’incapacité de préciser à l’Ofnac le montant exact dépensé et encore moins de lui fournir la moindre pièce justificative relative aux dépenses effectuées ». Autre irrégularité notée dans la gestion de Cheikh Oumar Hanne que l’auteur évoque, c’est la « soirée de gala organisée le 3 mars 2015 et animée par le chanteur Doudou Ndiaye Mbengue ».

« L’Ofnac a constaté qu’une dame du nom de Mariama Ndiaye a décaissé, à l’occasion, la somme de 3 millions de F Cfa du Coud et interpellée à ce sujet, elle n’a pas pu apporter la moindre pièce justificative à l’utilisation de ces fonds publics », explique Pape Alé Niang. A l’en croire, le Président Macky Sall et son gouvernement sont tombés dans le gouffre de la mauvaise gestion des deniers publics. « Si on compare les engagements que nous avons entendus avec ce qui s’est passé pendant huit ans, il sera difficile d’ajouter quelque chose qui pourrait être le contraire de ce qu’a écrit Pape Alé Niang », a laissé entendre le préfacier du livre, Mody Niang. Prenant la parole, le coordonateur du Forum Civil, Birahim Seck dira : « Pape Alé Niang s’est fondé sur ce rapport mais c’est une manière de lutter contre l’impunité et ce ne sont pas seulement les politiciens qui sont les voleurs de la République ».

Pape Alé Niang dit ne pas être ébranlé par la sortie de l’ouvrage qui le qualifie de « politicien encagoulé » encore moins par la plainte annoncée de Cheikh Oumar Hann. La cérémonie de dédicace s’est déroulée en présence d’un parterre d’hommes politiques notamment Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Hélene Tine, Déthié Fall, Aida Mbodj, Ousmane Sonko, Mame Adama Guèye, Cheikh Bamba Dièye, pour ne citer que ceux-là.

Sud quotidien