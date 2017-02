Tweet on Twitter

Dans sa chronique de la semaine Pape Alé Niang revient sur la diplomatie sénégalaise et les relations heurtées avec nos voisins. Il interpelle le Chef de l’État à revoir ses relations avec ses homologues. Le chroniqueur de dakarmatin pose le débat sur le patriotisme économique et rappelle au président ses engagements. Il nous parle également des élections législatives et ses inquiétudes sur un probable contentieux électoral. Avant de nous replonger dans le souvenir de quelques engagements de Macky Sall élu fraîchement Président. Bonne écoute



